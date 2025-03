Van Halst: "Daardoor raakte ze bij Ajax een beetje in de war"

Jan van Halst heeft tijdens zijn leven in de voetballerij vele stormen overleefd. In Pinchhitters de Podcast praat hij over zijn tijd bij Ajax.

"Ik ben op mijn dertigste naar Ajax gegaan, dat is al vrij laat natuurlijk", begint Van Halst. "Ik heb het eerste jaar daar ook vreselijk moeten wennen. De druk, het verschil in tempo, de verwachtingen. Maar dat was ook leerzaam en een levensles voor mij."

"Daarna werd ik pas weer een beetje de oude Jan, maar toen was het eerste seizoen al helemaal naar de knoppen", weet Van Halst nog. "Jan Wouters werd ontslagen en het seizoen erna werd Co Adriaanse aangesteld. Het eerste wat hij deed was mij en zes andere uit de selectie zetten."

"Kleedkamer 2 was dat, ja", lacht Van Halst. "Met de oude garde. Ajax ging een nieuwe weg inslaan. Ik heb toen ook het absolute dieptepunt meegemaakt. Dan zit je op een bij-veldje, ben je een beetje aan het trainen. Maar ik heb me daar nooit door laten kisten."

Van Halst ging juist keihard werken. "Ook toen ik in kleedkamer 2 zat heb ik nog extra voor mezelf getraind. Ik vind het ook leuk om altijd een beetje tegen de stroom in te roeien. Als je in kleedkamer 2 gezet wordt, dan wordt van je verwacht dat je het hoofd buigt en vertrekt. Maar ik ben harder gaan trainen. Daardoor raakte ze toch een beetje in de war daar bij Ajax."

Dit pakte uiteindelijk goed uit. "Maar dat is wel een geluk geweest, want toen kwam Ronald Koeman en was ik topfit. Toen kon ik zo weer ingevoegd worden. Dat puzzeltje viel net goed. We werden landskampioen en wonnen de beker."