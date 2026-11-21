De zware nederlaag van het Nederlands elftal tegen Duitsland (5-0) heeft ook bij Jan van Halst voor vraagtekens gezorgd. De oud-voetballer van onder meer Ajax vindt dat Oranje op het gebied van mentaliteit nog stappen moet zetten. Volgens hem ontbreekt het Nederlandse spelers soms aan de trots en strijdlust die je bij andere voetballanden wel ziet.

Van Halst, die tijdens zijn carrière bekendstond om zijn mentaliteit, vraagt zich af waarom Nederlandse internationals niet altijd met dezelfde instelling het veld opstappen. "Wij blijven doe maar normaal-Hollanders, ook als we dat veld opgaan. Waar zit dat knopje nou, waar we dat kunnen draaien?”

Vooral het verschil met Zuid-Europese en Zuid-Amerikaanse landen valt hem op. "Zuid-Europeanen en Zuid-Amerikanen spelen ook wel eens slecht, maar aan hun instelling zal het nooit liggen. Die trots om voor je land uit te mogen komen, die kennen wij minder. Bij het Wilhelmus begint er bij ons niets te borrelen. Daar ligt voor deze Spaanse staf een mooie uitdaging: hoe krijg je die grinta, dat venijn in je lichaam voor een wedstrijd?", aldus Van Halst tegenover het Algemeen Dagblad.