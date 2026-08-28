Van Halst legt lat hoog voor Ajax: "Moet je toptarget van maken"

Jan van Halst vindt dat Ajax de Conference League dit seizoen serieus moet nemen. De voormalig Ajacied denkt dat de Amsterdammers voldoende kwaliteit hebben om ver te komen in het Europese toernooi en vindt dat het winnen van de prijs, naast het landskampioenschap, een belangrijk doel moet zijn.

Ajax moet volgens Van Halst "heel veel" waarde hechten aan het Europese avontuur. "Als Ajax moet je dit ook een van de toptargets te maken. Naast het kampioenschap uiteraard, maar om deze prijs te pakken…", vertelt de analist bij Ziggo Sport. Hij ziet voldoende mogelijkheden voor de ploeg. "Vind ik wel. Als je kijkt naar de grootsheid van de club en naar hoe je hebt gevoetbald, zit de potentie er wel in. In de voorronde weliswaar, maar de potentie zit er in."

Vooral aanvallend zag Van Halst tegen FC Sion veel positieve dingen. "Wat je gisteren (donderdag, red.) vooral zag is een soort van vrolijkheid in de aanval, dat zou je elk elftal gunnen. Dat deed je op het schoolpleintje vroeger. Dat je dacht: het is wel jammer dat we naar binnen moeten om te eten. Dat gevoel vasthouden is de grootste uitdaging voor Ajax."