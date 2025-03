Van Halst legt uit: "Ajax is echt groter dan Feyenoord en PSV"

"Ja, dat merk je toch wel", zo vertelt Van Halst in gesprek met SoccerNews. "En nou kan je Ajax achter je naam hebben staan, maar als je dan nog een kampioenschap en een beker achter je naam hebt staan. En ik heb daar nog even in de Champions League gespeeld. Dan merk je toch wel dat Ajax echt groter is dan Feyenoord en PSV, het is echt wel de grootste club van Nederland. Dat spreekt wel meer tot de verbeelding, daar moet ik eerlijk in zijn."

"Kijk, ik merk het nu ook wel eens in mijn huidige werk. Ik heb een trainings- en coachingsbureau, waar ik een leidinggevende train/coach in het bedrijfsleven. Dat heeft heeft helemaal niets met voetbal te maken, maar dan moet ik bij sommige bedrijven het toch uitleggen: ‘ben jij nou die voetballer die ons even uit komt leggen hoe wij een transportbedrijf moeten leiden?’ Nee helemaal niet, dus het kan ook een beetje tegen je werken. Het heeft voors en tegens", aldus Jan van Halst.