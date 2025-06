Van Halst looft Ajacied: "Die gaan we bij het grote Oranje zien"

Jan van Halst ziet te weinig talent bij Jong Oranje, waarvan hij verwacht dat ze het grote Oranje gaan galen. De analist is wel positief over de doelman van Jong Oranje, Robin Roefs van NEC.

"Hij laat zich niet gek maken en gaat nog een heel mooie carrière tegemoet, als er geen gekke dingen gebeuren", zo vertelt Van Halst woensdag na de uitschakeling van Jong Oranje op het EK bij Ziggo Sport. Wat betreft de verdediging ziet Van Halst wel voldoende perspectief voor Ajax-verdediger Jorrel Hato. "Ik denk dat we Hato en Flamingo wel bij het grote Oranje zullen gaan zien, maar daar houdt het ook wel op."

Van Halst ziet in Kenneth Taylor ook nog een speler met mogelijkheden, ook kijkend richting het grote Oranje. De analist is echter niet te spreken over de aanvallers van Jong Oranje. "Ik zie niet in wie voorin de buitenspeler of spits van het Nederlands elftal kan worden", aldus een duidelijke Jan van Halst.