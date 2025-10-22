Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Ajax historie & oud-spelers

Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"

Bjorn
bron: Van Start tot Ster
Jan van Halst
Jan van Halst Foto: © Pro Shots

Jan van Halst heeft zich uitgesproken over de impact van bestuursfuncties op zijn leven. De oud-directeur van FC Twente en Ajax kreeg ook te maken met bedreigingen.

Dat gebeurde in 2018, waarbij ook zijn gezin het moest ontgelden. "Het ging zelfs zo ver dat ik bedreigingen kreeg, ook naar mijn kinderen toe", zegt Van Halst in de podcast Van Start tot Ster. "Dan komt het ineens heel dichtbij. Mensen kunnen vernietigend zijn. Soms vraag ik me echt af: wat doen wij elkaar aan?"

Van Halst werd later lid van de raad van commissarissen bij Ajax, waarin 2023 een bestuurscrisis uitbrak. De impact werd voor de 56-jarige Hengeloër opnieuw groot, maar Van Halst kon zich er beter voor afschermen dan in eerdere jaren. "Bij FC Twente heb ik er echt nachten wakker van gelegen. Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen. Dat zegt iets over hoe ik erin stond. Maar het blijft heftig."

Volgens Van Halst onderschatten veel mensen het hoe het is om de eindverantwoordelijkheid te dragen. "Natuurlijk heb je een team om je heen, maar uiteindelijk is er altijd één iemand die moet zeggen: 'We gaan linksaf'. Dat is een vorm van eenzaamheid die niet iedereen kent. Als leider wordt van je verwacht dat je stevig staat. Maar ook stevige mensen twijfelen. Daar is weinig ruimte voor", besluit hij.

Ajax historie & oud-spelers
