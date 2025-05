Van Halst over Ajax: "Dan denkt vrijwel iedereen: het is klaar"

"Door Co Adriaanse was ik naar kleedkamer 2 geduwd. Ik was inmiddels 32 jaar. Dan denkt vrijwel iedereen: het is klaar", zegt Van Halst bij het Algemeen Dagblad. "In je hoofd, bij de buitenwacht en ik denk zelfs bij de club, is de verwachting dat het als een nachtkaars uitgaat. Daar hoort bij dat je laat komt, je een paar keer ziekmeldt, de kantjes eraf loopt. Maar ik dacht: dat bepaal ik nog altijd zelf. No way."

"Dus ging ik supervroeg naar de club om extra te trainen. Soms was ik irritant. Verloor het eerste elftal, liep ik een dag later fluitend de Arena in, trok ik de deur van de trainerskamer open en riep ik: 'Goedemorgen heren. We gaan er toch wel een mooie training van maken straks?'", vervolgt Van Halst lachend. "Dan keek ik Jan Olde Riekerink, die naast Co zat, aan. 'Ik heb zoveel zin. Moet ik de deur trouwens open of dicht doen?'"

"Zo bepaalde ik mijn eigen gemoed. Tijdens trainingen was ik bloedfanatiek, tussen beloften die FC Twente in de beker versloegen", zegt hij. Nadat ik terugkeerde van een verhuurperiode bij Fortuna Sittard, had Co me nog steeds niet nodig. Zijn afscheid vergeet ik nooit. Hij noemde me een voorbeeld. Zo kon het ook, dacht ik, met fatsoen en klasse."