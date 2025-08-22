Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Van Halst plaatst vraagteken bij Haller: "Heeft hij de échte wil nog?"

Amber
bron: Ziggo Sport
Noa Vahle met Jan van Halst namens Ziggo Sport
Noa Vahle met Jan van Halst namens Ziggo Sport Foto: © Pro Shots

Jan van Halst is nog niet helemaal overtuigd van Sébastien Haller. De voormalig Ajax-spits keerde deze week definitief terug bij FC Utrecht en maakte donderdag tegen HSK Zrinjski Mostar zijn rentree. Van Halst plaatst zijn vraagtekens bij de terugkeer van Haller.

"Ron Jans heeft een gesprek met hem gehad over zijn motivatie. Tijdens zijn vorige periode waren er ook geluiden hoe het daarmee was", zegt Van Halst in de studio van Ziggo Sport. "Was hij echt bereid om fit te worden? Hij heeft toch een hoop meegemaakt. Het gevaar bestaat ook dat hij denkt: ik ben er, het is oké zo. Ik begrijp de vraag van Jans heel goed."

"Heeft hij de échte wil nog?", vraagt de oud-voetballer zich hardop af. "En ik zou het nog begrijpen ook, na wat hij heeft meegemaakt." Alex Pastoor noemt Haller een 'echte sportman'. "Wat er ook in je leven gebeurt, daar zit altijd een drive in. Maar ik snap wat Jan zegt. Als het allemaal met de fluwelen handschoen is... Daar gaat deze sport niet over."

