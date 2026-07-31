Van Halst prijst: "Dat hebben we een tijdje niet gezien bij Ajax"

Jan van Halst is erg onder de indruk van Ajax. De Amsterdammers rekenden in twee wedstrijden gemakkelijk af met Vojvodina.

Na de 1-4 zege in Servië werd het donderdagavond in Amsterdam opnieuw 4-1 voor Ajax. "Het geeft wel vertrouwen natuurlijk, maar het was ook een ideale tegenstander", erkent Van Halst na afloop bij Ziggo Sport. "Je moet eerlijk zijn, het was heel armoedig. Maar je kan ook met heel vervelend voetbal winnen."

Van Halst vond de Amsterdammers twee keer goed voor de dag komen. "Het zag er fris en vrolijk uit. Er zijn natuurlijk dingen die je aan kan scherpen, maar je ziet dat er een idee achter zit", oordeelt de analist. "Inspelen, één keer raken, doorspelen... Dat hebben we een tijdje niet gezien bij Ajax."