Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Halst prijst: "Dat hebben we een tijdje niet gezien bij Ajax"

Max
bron: Ziggo Sport
Jan van Halst
Jan van Halst Foto: © NESimages

Jan van Halst is erg onder de indruk van Ajax. De Amsterdammers rekenden in twee wedstrijden gemakkelijk af met Vojvodina. 

Na de 1-4 zege in Servië werd het donderdagavond in Amsterdam opnieuw 4-1 voor Ajax. "Het geeft wel vertrouwen natuurlijk, maar het was ook een ideale tegenstander", erkent Van Halst na afloop bij Ziggo Sport. "Je moet eerlijk zijn, het was heel armoedig. Maar je kan ook met heel vervelend voetbal winnen."

Van Halst vond de Amsterdammers twee keer goed voor de dag komen. "Het zag er fris en vrolijk uit. Er zijn natuurlijk dingen die je aan kan scherpen, maar je ziet dat er een idee achter zit", oordeelt de analist. "Inspelen, één keer raken, doorspelen... Dat hebben we een tijdje niet gezien bij Ajax."

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jan van Halst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws