Van Halst speelde samen met Ibrahimovic: "Wat is dit voor pipo?"

Van Halst speelde bij Ajax een jaar samen met Ibrahimovic. "Hij was nog een jonge jongen en had in het begin heel moeilijk. Hij kwam als groot talent, dus de verwachtingen waren hoog. Tijdens wedstrijden kon hij dat niet altijd waarmaken, maar op training was hij fenomenaal", blikt hij terug bij Soccernews.nl. "Hij wilde dat té veel laten zien tijdens wedstrijden. Hij ging forceren en heeft ook zo'n uitstraling van 'wie doet mij wat'. Het publiek zag dat ook en begon hem een beetje uit te fluiten."

Dat fluiten leek de spits weinig te doen. Sterker nog, Ibrahimovic bleef ongekend overtuigd van zijn eigen kwaliteiten. "Hij zei 'ze fluiten me hier wel uit, maar ze weten niet hoe goed ik ben. Ik ben een van de beste van de wereld, Jan, en dat ga ik ze laten zien'", vertelt Van Halst. "Ik dacht was is dit voor pipo, maar hij heeft het dubbel en dwars waargemaakt."