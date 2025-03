Van Halst openhartig: "Daar hebben ze wel van geleerd bij Ajax"

"Het is de perfect storm zeg ik wel eens. Edwin van de Sar leverde zijn contract in, die viel al weg. Ook de hoofdscouting hadden we niet bij een grote club als Ajax, ook daar was niet de juiste coördinatie aanwezig. En we hadden ook nog een nieuw persoon in de RvC die de club nog niet kende. Dat gebeurde allemaal in drie of vier weken", opent Van Halst bij Soccernews.

Van Halst weet dat Ajax cruciale posities op andere manieren had moeten invullen. "Als je terugkijkt, dan hadden we dat beter moeten reguleren. We hadden al eerder kunnen kijken naar een nieuwe hoofd scouting, of eerder of later bezig moeten gaan met een nieuwe technisch directeur. Dat gebeurde allemaal achteraf. Daar hebben ze wel van geleerd ook bij Ajax."

"Het gaat erom hoe je het oplost. Ik heb goed contact daar en ben er ook fantastisch weggegaan. Ik heb nog steeds goed contact daar. Ook de aanstelling van John van 't Schip was goed. De vijfde plek was toch met maximale en Europees voetbal werd veiliggesteld", weet hij.

Vervolgens kwam in de winter Jordan Henderson het team versterken. "Ook Henderson werd aangetrokken, er moest meer professionaliteit bijkomen. Dat hebben ze goed doorgevoerd. Je ziet de resultaten nu. Nog niet met goed voetbal en het doet iedereen pijn aan de ogen, maar het gaat nu om resultaat.