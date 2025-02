Van Halst verbaasd: "Bij Ajax schoot hij zulke ballen er ook in

Antony lijkt zijn voetbalgeluk te hebben hervonden bij Real Betis. Na een moeizame periode bij Manchester United, waar hij als een van de grootste miskopen uit de clubgeschiedenis wordt beschouwd, bloeit de Braziliaan op in Spanje. In vier wedstrijden heeft hij al bijna evenveel doelpunten gemaakt als tijdens zijn volledige tijd op Old Trafford.

Jan van Halst analyseerde de situatie rond Antony bij Ziggo Sport en benadrukte hoe frustrerend deze ontwikkeling moet zijn voor Manchester United. "Je wordt helemaal gek als Man United. Je betaalt honderd miljoen en dan blijkt het uiteindelijk helemaal niks te zijn," stelt de analist bij Ziggo Sports. "Bij Ajax schoot hij zulke ballen er ook in, maar in Engeland lukte het gewoon niet."

De Braziliaan startte nog aardig in de Premier League, maar verloor gaandeweg zijn vorm en belandde op een zijspoor bij United. Zijn verhuur aan Betis lijkt nu precies de impuls die hij nodig had. "Er wordt wel eens gezegd dat Braziliaanse spelers beter aarden in Zuid-Europa, maar daar zijn geen wetten voor," vervolgt Van Halst. "Voor Antony lijkt het in ieder geval wel te werken. Nooit meer terug naar Engeland."

Met zijn huidige prestaties in La Liga groeit Antony weer in zijn spel, terwijl United met gefronste wenkbrauwen toekijkt. De vraag is nu of de Braziliaan zich definitief kan revancheren in Spanje of dat zijn toekomst elders ligt.