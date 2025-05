Van Halst vertelt over Ajax-trainer: "Durfde hem niet te bellen"

In zijn boek Kopzorgen vertelt Jan van Halst dat hij aanvankelijk twijfelde om John van ’t Schip te benaderen voor een terugkeer naar Ajax. Op dat moment ging het namelijk erg slecht met Van ’t Schips vrouw, Daniëlle, die ernstig ziek was. Uiteindelijk bleek het haar wens dat haar man opnieuw bij Ajax aan de slag zou gaan.

Van Halst schrijft in zijn uitgebrachte boek dat hij het lastig vond om contact met Van ’t Schip te leggen voor de vrijgekomen trainerspositie vorig seizoen. "We moesten een nieuwe trainer aanstellen en hadden Van ’t Schip op het oog, maar we durfden hem niet te bellen, omdat we wisten hoe de situatie van zijn vrouw Daniëlle was. Die lag op sterven."

"Op een gegeven moment belde ik John toch en zei: ‘Ik durf je bijna niet te bellen.’ John zei: ‘Geen probleem, Jan. Wacht eventjes. Daniëlle wil je spreken.’ Daniëlle zei tegen mij: ‘Jan, ik wil dat je het rond maakt, de cirkel rondkomt en John terugkomt bij Ajax.’ Daarna hebben we alles rond gemaakt. Dat was zo fantastisch dat zij in deze situatie dit wilde voor John", aldus Van Halst.