Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Halst was doodsbang: "Sliep met een knuppel onder mijn kussen"

Arthur
Jan van Halst
Jan van Halst Foto: © Pro Shots

Jan van Halst heeft een lange loopbaan achter de rug als profvoetballer en voetbalbestuurder. Achter de successen schuilde echter ook een donkere periode. De oud-middenvelder van FC Twente en Ajax vertelt hoe hij als voetballer bewust een rol speelde en later als bestuurder van FC Twente te maken kreeg met bedreigingen. De situatie was destijds zo ernstig dat hij een knuppel onder zijn bed legde, zo vertelt hij tegenover Claimcast.

Van Halst beëindigde zijn voetbalcarrière in 2003, maar keerde in 2016 terug bij FC Twente. Hij ging aan de slag als technisch directeur en vervulde later ook de functie van commercieel directeur. De club uit Enschede kampte in die periode met grote financiële problemen en ook de sportieve resultaten vielen tegen. De bedreigingen aan het adres van Van Halst en zijn gezin maakten de situatie nog zwaarder.

Zelfs zijn zoon werd bedreigd. Om veilig naar zijn examenfeest te kunnen, moest hij onder politiebegeleiding worden gebracht. "De veiligheid van mij en mijn gezin lag toen een beetje bij mezelf. Ik heb bij de politie een goede vriend en dat was prettig. Die ging wat meer op mij letten, dus er reden wat vaker politieauto's langs. Verder moest ik het zelf wel regelen."

Van Halst vertelt dat hij in die periode ook maatregelen nam die achteraf weinig zinvol bleken. Zo legde hij een knuppel onder zijn bed, voor het geval de bedreigingen daadwerkelijk tot een confrontatie zouden leiden. "Die knuppel onder mijn bed was in de tijd dat mijn zoon werd bedreigd. Toen dacht ik: als ze hier komen, dan heb ik die knuppel liggen. Dat slaat eigenlijk nergens op."

Gerelateerd:
Theo Janssen

Theo Janssen maakt indruk: "Als hij het betaald voetbal in wil..."

0
Orbelín Pineda

'Ajax wil zich gaan versterken met 30-jarige Orbelín Pineda'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Theo Janssen maakt indruk: "Als hij het betaald voetbal in wil..."

'Ajax wil zich gaan versterken met 30-jarige Orbelín Pineda'

Wim Kieft: "Het is een godswonder dat hij bij Ajax speelt..."

Van Halst was doodsbang: "Sliep met een knuppel onder mijn kussen"

Van Bergen klaar voor Nederlandse topdrie? "Dus wie weet..."

Excelsior-keeper hoopt op loting tegen Ajax: "Ik ben een Ajacied!"

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

Van der Vaart zaagt oud-Ajacied bij enkels af: "Is ongelofelijk!"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws