Van Halst was doodsbang: "Sliep met een knuppel onder mijn kussen"

Jan van Halst heeft een lange loopbaan achter de rug als profvoetballer en voetbalbestuurder. Achter de successen schuilde echter ook een donkere periode. De oud-middenvelder van FC Twente en Ajax vertelt hoe hij als voetballer bewust een rol speelde en later als bestuurder van FC Twente te maken kreeg met bedreigingen. De situatie was destijds zo ernstig dat hij een knuppel onder zijn bed legde, zo vertelt hij tegenover Claimcast.

Van Halst beëindigde zijn voetbalcarrière in 2003, maar keerde in 2016 terug bij FC Twente. Hij ging aan de slag als technisch directeur en vervulde later ook de functie van commercieel directeur. De club uit Enschede kampte in die periode met grote financiële problemen en ook de sportieve resultaten vielen tegen. De bedreigingen aan het adres van Van Halst en zijn gezin maakten de situatie nog zwaarder.

Zelfs zijn zoon werd bedreigd. Om veilig naar zijn examenfeest te kunnen, moest hij onder politiebegeleiding worden gebracht. "De veiligheid van mij en mijn gezin lag toen een beetje bij mezelf. Ik heb bij de politie een goede vriend en dat was prettig. Die ging wat meer op mij letten, dus er reden wat vaker politieauto's langs. Verder moest ik het zelf wel regelen."