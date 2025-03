Van Halst weerlegt kritiek: "Dat hoef je niet te doen in de RvC"

Jan van Halst kwam na een slechte periode bij FC Twente bij Ajax terecht. Dat het ook in Amsterdam bergafwaarts zou gaan met de komst van Sven Mislintat had de voormalig 'crisisbeheerder' van FC Twente niet verwacht.

"Het was crisismanagement, keihard ingrijpen. Daar heb je bepaalde types voor nodig en ik ben niet zo'n type. Maar dat heb ik ook weer geleerd en gelukkig staat FC Twente er nu uitstekend voor", opent Van Halst bij Soccernews.nl.

Daarna tekende Van Halst bij Ajax "Dat was voor de RvC. Dat ging om toezicht houden. Dat leek me interessant bij een goed georganiseerde club als Ajax. Alles stond. Er was een nieuwe directeur, en ze wilden iemand met een technische achtergrond in de RvC. Dat leek me mooi en interessant, ook de andere leden waren positief en betrouwbaar."

Sven Mislintat werd in die periode ook aangetrokken, maar de wegen van de technisch en de directeur en de club scheidden al heel snel weer. "Achteraf zeggen heel veel mensen dat we het aan hadden kunnen zien komen. Maar de mensen die hem aangetrokken hadden waren overwegend positief. Je trekt niet iemand aan waarbij je denkt dat die persoon er een zooitje van gaat maken."

Van Halst kreeg ook kritiek na die periode. "Dat neem ik voor lief. Als je in de RvC zit hoef je niet te zeggen welke speler en wel en niet goed is. Daar is de technisch directeur voor, en de trainer en de hele directie eigenlijk. Je kunt wel vragen stellen, maar je kunt niet ergens voor gaan liggen. Het is een toezichthoudende functie."