Van Halst ziet Ajax-loting en wil meedoen: "Oude Jan afstoffen"

Ajax krijgt in de competitiefase van de Conference League opnieuw te maken met Getafe. De ontmoeting met de Spanjaarden brengt bij Jan van Halst direct slechte herinneringen naar boven. In 2020 werd Ajax over twee wedstrijden uitgeschakeld door Getafe in de Europa League, waarbij vooral de manier van spelen van de Spanjaarden veel losmaakte.

"Ze kunnen zo een compilatie maken van deze wedstrijd", blikt Van Halst bij Ziggo Sport terug op het duel van destijds. "Ze zijn echt in de maling genomen. We hebben het er niet voor niks nu weer over." De analist zou de huidige Ajax-selectie de beelden laten zien. "Dan laat je dit toch nu aan je spelers zien? Dat je zegt: 'Dit is ons toen overkomen, over my dead body dat het weer gebeurt'."

Van Halst zou zelfs graag zelf nog één keer binnen de lijnen verschijnen tegen Getafe. "Ik wil deze wedstrijd meedoen. Nog één keer de oude Jan van Halst afstoffen. Getafe mag je niet verliezen als Ajax." De Amsterdammers verloren in 2020 met 2-0 in Spanje en wonnen vervolgens thuis met 2-1, waardoor uitschakeling niet kon worden voorkomen.