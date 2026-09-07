Van Hanegem adviseert Ajax-trainer Michel: "Hij is veel beter"

Ajax verloor zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-3 van PSV en Tolu Arokodare nam de enige treffer namens de club uit Amsterdam voor zijn rekening. In zijn column op de website van het AD is Willem van Hanegem vol lof over de fysiek sterke aanvaller.

"Die Tolu geeft Ajax mogelijkheden, al is het op een opportunistische manier. Hij is veel beter dan die Braziliaanse spits Marcos Leonardo, die een godsvermogen heeft gekost", schrijft hij. "Soms is het helemaal niet gunstig voor clubs als er geld te besteden is, want dan komt er van alles binnen waar je al snel van doorhebt dat het de centen niet waard is", constateert Van Hanegem.

"Youri Baas speelde ook goed, ik heb geen idee waarom Ajax daar vanaf leek te willen", vervolgt hij. "Daley Blind is op een leeftijd dat je rekening moet houden met vaker afwezig zijn. Baas heeft dat niet, die heeft de toekomst. Ja, Ajax speelt vanaf volgende week ook in Europa, maar in de Conference League kun je de eerste maanden wel punten pakken als je soms wat andere spelers opstelt, lijkt mij", aldus Van Hanegem.