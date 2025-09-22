AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Van Hanegem: "Ajax is nog ver verwijderd van een normaal niveau"

Stefan
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Pro Shots

Willem van Hanegem denkt dat Ajax met het beste gevoel uit het weekend is gekomen. De Amsterdammers pakten een punt op bezoek bij PSV, terwijl ook AZ-Feyenoord in een gelijkspel eindigde (3-3).

"Nu kun je opeens stellen dat van de topclubs Ajax misschien nog het beste uit het afgelopen weekend is gekomen", stelt Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Want die gingen vast niet naar Eindhoven met het idee dat ze daar wel even een resultaat weg zouden halen. Ajax is nog ver verwijderd van een normaal niveau, maar ik vond ze op de openingsfase na eigenlijk wel behoorlijk wat kansen krijgen."

"PSV is wat mij betreft een raadsel dit seizoen", vervolgt hij. "Je zou toch zeggen dat ze er sterker op zijn geworden, maar in de praktijk blijkt daar helemaal niets van. Tegen Telstar ging het mis en toen was Telstar opeens goed. Union vonden ze ook heel goed, maar die behoren toch niet tot de crème de la crème van de Champions League, of wel?"

"En Ajax kwam gewoon tweemaal terug van een achterstand en ik had het gevoel dat als het iets langer had geduurd dat Ajax ook nog had kunnen winnen. Bij PSV zie je dat Malik Tillman toch wel heel erg bepalend was. Toen hij vorig seizoen ontbrak, ging het ook meteen minder. En zijn vertrek is blijkbaar niet op te vangen", aldus Van Hanegem.

