Van Hanegem: "Ajax zou weer aanvallen, alleen ik zie het niet"
Willem van Hanegem heeft het afgelopen voetbalweekend met veel aandacht naar het duel tussen FC Twente en Ajax gekeken. Waar de Tukkers lof toekomt, krijgen de Amsterdammers kritiek.
"Ajax ging weer aanvallen, alleen ik zie het nog niet. FC Twente was veel beter. Die hebben leuke spelers met de broertjes Daan en Mats Rots, Bart van Rooij, Ruud Nijstad en Sondre Ørjasaeter", schrijft Willem van Hanegem in het Algemeen Dagblad. "En John van den Brom maakt het niet te moeilijk. Ik zie vorderingen bij die ploeg die ik bij weinig andere clubs zie."
De Amsterdammers krijgen een heel ander oordeel. "Ajax komt inmiddels in de buurt bij het etiket ‘slechtste Ajax ooit’. Als je als buitenlander zaterdag toevallig in Amsterdam was en je kon aan een kaartje Ajax - FC Twente komen, dan denk je op de tribune dat je in de maling bent genomen. Dat je bij de amateurtak zat of zo."
