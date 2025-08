Van Hanegem: "Bij Johan Cruijff had ik dat, bij André Hazes"

Dinsdag werd bekend dat Feyenoord-legende Ove Kindvall is overleden en dat nieuws is hard aangekomen bij Willem van Hanegem. De voormalig profvoetballer ziet dat er helaas steeds meer iconen niet meer zijn.

"Heel gek, maar bij sommige mensen heb je het gevoel dat ze niet dood kunnen gaan, dat ze als het ware onsterfelijk zijn", vertelt 'De Kromme' op de website van het Algemeen Dagblad. "Bij Johan Cruijff had ik dat, bij André Hazes, maar ook bij Ove Kindvall. Ik wist dat het de laatste jaren wat minder met hem ging, maar toch schrik je enorm als je dan het nieuws hoort. Het is gewoon een heel gek idee dat hij er niet meer is", aldus Van Hanegem.

Kindvall heeft veel indruk gemaakt op hem. "Hij was ongelooflijk aardig. We hadden best wel wat boeven in ons elftal, maar ook een aantal enorm lieve jongens", blikt hij terug. "Coen Moulijn was ook zo, maar die kon soms nog weleens boos worden. Met Kindvall was het onmogelijk om ruzie te krijgen. Zo lief. Zo bescheiden was hij. Feyenoord moet hem ongelooflijk dankbaar zijn. Dat doelpunt van Kindvall (op 6 mei 1970, red.) heeft alles veranderd. Het heeft de club zóveel gebracht, het heeft zóveel mensen blij gemaakt. En dat was het mooie: zelf heeft hij er nooit mee te koop gelopen", constateert Van Hanegem.

"Altijd als je hem zag, was hij nog precies hetzelfde. Dankzij zijn beste vriend Jan Mastenbroek kwam hij nog best vaak bij Feyenoord. Kindvall bleef altijd aardig, gewoon een heel normale vent", vervolgt de voetballiefhebber, die treurt dat er in de afgelopen tijd veel Feyenoord-legendes zijn overleden. "Rinus, Joop, Dick en Ove, vlak achter elkaar: het lijkt wel alsof ze het samen zo hebben gepland. Ik voel me nog heel goed hoor, ik kom net van de golfbaan, maar dan moet je toch uit gaan kijken, hè. Het hoort bij het leven, maar het is niet leuk. Ik ga ze missen", besluit Van Hanegem.