Van Hanegem boos na Ajax - AZ: "Ik begrijp er helemaal niets van"

Willem van Hanegem vindt dat Ajax afgelopen zondag beoordeeld is tegen AZ. Na afloop was er met name veel te doen over de tweede gele kaart voor Alexandre Penetra.

Van Hanegem is totaal niet te spreken over het optreden van arbiter Dennis Higler. "Ik krijg dan weer de zenuwen. Is hij al geschorst?", vraagt hij in de Willem & Wessel Podcast. De Kromme begrijpt goed dat de frustratie groot was bij AZ. "Dat kan ik mij wel voorstellen. Dat is toch verschrikkelijk, man."

De voormalig profvoetballer sluit niet uit dat Ajax opzettelijk bevoordeeld is. "Ik zeg van wel. Daarom begrijp ik er helemaal niets van. Er gaat zo verschrikkelijk veel geld in om het voetbal en dit wordt zomaar afgedaan", legt hij uit. "Dat is gewoon echt zo. Clubs die sterven van de poen worden altijd bevoordeeld."