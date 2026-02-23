Van Hanegem: "Dat vinden ze in Amsterdam allemaal te min, hè"

"We kunnen rustig concluderen dat Ajax onder Fred Grim er gewoon niet op vooruit is gegaan in vergelijking met John Heitinga", schrijft hij in zijn column op de website van het AD. "Van de laatste vijf wedstrijden er eentje gewonnen en net als onder Farioli lekker op eigen helft wachten op een tegenstander, meer is het niet. En dan hopen op Godts of Bounida", aldus Van Hanegem, die van mening is dat Godts vaker had moeten scoren.

"In de tweede helft tegen NEC waren er twee heel belangrijke momenten waarbij Ajax tegen de verhoudingen in nog had kunnen winnen. Wout Weghorst speelde een bal breed, maar Godts verprutste dat belangrijke moment met een aanname van niks", blikt hij terug. "En vlak voor tijd was er de counter waarbij hij zo handig had moeten zijn om Weghorst nog in stelling te brengen. Maar Godts ging voor eigen succes en schoot naast. En de mensen maar klappen, want Weghorst: dat vinden ze in Amsterdam allemaal te min, hè", constateert Van Hanegem.

"Verder begreep ik wel dat Dick Schreuder zijn flesje op de grond smeet, want het is leuk dat iedereen zegt dat je aanvallend voetbal speelt, maar in deze fase is een paar keer winnen misschien wel voldoende voor de tweede plek", vervolgt hij. "Maar in de laatste drie wedstrijden is er gewoon verloren van FC Utrecht en was er geen winst tegen Sparta en Ajax. Dus dat ‘NEC is ontzettend goed’ dat valt ook wel mee. Want je laat het gewoon liggen. Ik kijk graag naar Sami Ouaissa, maar ook hij moet net als Godts nog bepalender worden bij het binnenslepen van resultaten. Dat zit er wel in bij hem, dat zie je."