Van Hanegem: "Dat ze daar in Zeist geen strafschop in zagen..."
Willem van Hanegem vindt dat Ajax niet mag klagen met het gelijkspel tegen Excelsior. De oud-international zag dat de Amsterdammers de betere ploeg waren, maar volgens De Kromme kwam Ajax goed weg met 2-2.
"Ajax had voldoende kansen om te winnen, maar laten we het spel daar nou ook niet overdrijven", zegt Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Na een uur stonden ze gewoon achter in eigen huis tegen Excelsior en uiteindelijk zijn ze twee kostbare punten kwijt. Onverdiend? Ze waren beter, maar achteraf mochten ze er toch tevreden mee zijn."
"Youri Baas, die ik dit seizoen wat opgefokt vind, schopt Yegoian in zijn gezicht en het is mij een raadsel dat ze daar in Zeist geen strafschop in zagen", vervolgt hij. "Dat was 2-3 geweest. Ik hoor dat die scheidsrechtersbaas Van Meenen op maandag wekelijks zijn halve ochtend kwijt is om clubs te vertellen dat ze zijn benadeeld. Nou, dan zal Excelsior ook wel een telefoontje krijgen. Zo'n overtreding kostte Joey Veerman eerder tegen AZ een rode kaart, nu bij Ajax was het niks."
Van Hanegem plaatst ook zijn vraagtekens bij de opstelling van Ajax. "Ik denk dat Ajax met Tolu in de basis snel klaar had kunnen zijn met Excelsior. Er zijn nu drie weken zonder competitiewedstrijden, waarom niet met de beste spits beginnen? Als hij niet helemaal fris was, hadden ze het ook vanaf de start kunnen proberen, toch? Nu speelt hij als invaller ook gewoon best lang", besluit hij.
Kasper Dolberg noemt grootste verbeterpunt: "Dat wil de trainer"
Van Hanegem: "Dat ze daar in Zeist geen strafschop in zagen..."
Valentijn Driessen wijst naar Ajax: "Daar word je niet blij van"
Xavi vol lof over Ajax: "Dat was van Champions League-niveau"
Danny Koevermans geniet van Ajax-speler: "Klasse spatte er vanaf"
Andy van der Meijde onthult: "Dat was mijn gekste moment bij Ajax"
Van Boekel reageert op Bouwman-incident: "Ik zou hetzelfde doen"
Noa Vahle: "We moeten Ajax niet bombarderen tot titelkandidaat"
El Ahmadi looft Ajax-talent: "Dit gaat wel buitencategorie worden"
Perez hekelt Ajax-hype: "Hij is een soort van Lionel Messi"
Huntelaar vertelt over breekpunt bij Ajax: "Dat heeft mij genekt"
Van der Vaart schaamt zich kapot voor Polman: "Het is vreselijk"
Goodijk over Ajax: "Die minuut is een soort vijand geworden"
‘Real Madrid wil zaken doen met Ajax en klopt aan bij Cruijff’
Míchel geeft update over ziekenboeg: "Werken aan hun fitheid"
Hattrick Brian Brobbey niet genoeg tegen Manchester City
Hans Kraay jr. kritisch op Ajax: "Dan is het ook geen pech"
Vink ziet grote verandering bij Ajax: "Wat wil je nog meer?"
'Ajax-aanwinst verdient geen topsalaris': "Schijnt mee te vallen"
Excelsior-trainer vol ongeloof over Ajax-speler: "Bijna fraude"
Marc ter Stegen krijgt goed nieuws: "Het betekent heel veel"
'Mister Ajax' Sjaak Swart krijgt cadeau voor de eeuwigheid van Ajax
Vink prijst Ajacied: "Die jongen heeft zo’n mooie techniek"
Míchel niet in paniek na puntenverlies: "Moeten op deze voet verder"
Ajax-spits doet opvallende bekentenis: "Voel me nog steeds zwak"
Baas ziet reactie van Ajax-supporters: "Zegt veel over het spel"
Van Gassel over Ajax: "Hebben spelers die niet in de Eredivisie horen"
Tolu Arokodare kritisch op arbitrage: "Het is heel frustrerend"
Brandt mogelijk alweer weg? "Misschien zegt hij daarom wel..."
Huntelaar doet onthulling over Ajax: "Toen zei mijn lichaam: stop"