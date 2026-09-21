Van Hanegem: "Dat ze daar in Zeist geen strafschop in zagen..."

"Ajax had voldoende kansen om te winnen, maar laten we het spel daar nou ook niet overdrijven", zegt Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Na een uur stonden ze gewoon achter in eigen huis tegen Excelsior en uiteindelijk zijn ze twee kostbare punten kwijt. Onverdiend? Ze waren beter, maar achteraf mochten ze er toch tevreden mee zijn."

"Youri Baas, die ik dit seizoen wat opgefokt vind, schopt Yegoian in zijn gezicht en het is mij een raadsel dat ze daar in Zeist geen strafschop in zagen", vervolgt hij. "Dat was 2-3 geweest. Ik hoor dat die scheidsrechtersbaas Van Meenen op maandag wekelijks zijn halve ochtend kwijt is om clubs te vertellen dat ze zijn benadeeld. Nou, dan zal Excelsior ook wel een telefoontje krijgen. Zo'n overtreding kostte Joey Veerman eerder tegen AZ een rode kaart, nu bij Ajax was het niks."