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Van Hanegem: "Dat ze daar in Zeist geen strafschop in zagen..."

Bjorn
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Pro Shots

Willem van Hanegem vindt dat Ajax niet mag klagen met het gelijkspel tegen Excelsior. De oud-international zag dat de Amsterdammers de betere ploeg waren, maar volgens De Kromme kwam Ajax goed weg met 2-2.

"Ajax had voldoende kansen om te winnen, maar laten we het spel daar nou ook niet overdrijven", zegt Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Na een uur stonden ze gewoon achter in eigen huis tegen Excelsior en uiteindelijk zijn ze twee kostbare punten kwijt. Onverdiend? Ze waren beter, maar achteraf mochten ze er toch tevreden mee zijn."

"Youri Baas, die ik dit seizoen wat opgefokt vind, schopt Yegoian in zijn gezicht en het is mij een raadsel dat ze daar in Zeist geen strafschop in zagen", vervolgt hij. "Dat was 2-3 geweest. Ik hoor dat die scheidsrechtersbaas Van Meenen op maandag wekelijks zijn halve ochtend kwijt is om clubs te vertellen dat ze zijn benadeeld. Nou, dan zal Excelsior ook wel een telefoontje krijgen. Zo'n overtreding kostte Joey Veerman eerder tegen AZ een rode kaart, nu bij Ajax was het niks."

Van Hanegem plaatst ook zijn vraagtekens bij de opstelling van Ajax. "Ik denk dat Ajax met Tolu in de basis snel klaar had kunnen zijn met Excelsior. Er zijn nu drie weken zonder competitiewedstrijden, waarom niet met de beste spits beginnen? Als hij niet helemaal fris was, hadden ze het ook vanaf de start kunnen proberen, toch? Nu speelt hij als invaller ook gewoon best lang", besluit hij. 

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