Van Hanegem: "Die plek was voor Van der Vaart, niet voor Seedorf"

Oud-Oranje-assistent Willem van Hanegem heeft zich tijdens het EK 2004 binnen de staf van bondscoach Dick Advocaat hard gemaakt voor een basisplaats voor toenmalig Ajax-speler Rafael van der Vaart. Dat vertelt Van Hanegem in de podcast Willem & Wessel .

Volgens De Kromme moest die plek ten koste gaan van Clarence Seedorf. Voor Van der Vaart was het toernooi in Portugal zijn eerste eindronde met Oranje, maar al snel ontstond er discussie over de nummer-10-positie. "Seedorf eiste de nummer 10-positie op. Willem is erheen gegaan: nummer 10 is vergeven, dat ga jij niet worden", zegt Van der Vaart.

Toch bleef de speeltijd van de toenmalige Ajacied beperkt. Van Hanegem was het daar niet mee eens en vond dat hij had moeten blijven staan. "Ik zei: die plek is voor hem. Toen kreeg Van der Vaart ruzie met Seedorf. Als het aan mij lag had Van der Vaart meer gespeeld."