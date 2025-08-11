Van Hanegem: "Die spits van Telstar had wel 3 keer kunnen scoren"

Ajax won zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Telstar door twee doelpunten van Wout Weghorst, maar Willem van Hanegem was nog niet onder de indruk van de club uit Amsterdam.

"Ik heb genoten van Telstar, die jongens speelden echt hartstikke goed tegen Ajax", schrijft hij op de website van het Algemeen Dagblad. "Die lange spits die van Quick Boys komt, Milan Zonneveld, had wel een keer of drie kunnen scoren. Dat zegt alles over het wedstrijdverloop. Ajax was nog niet al te best en gaf wel erg veel ruimte weg", blikt Van Hanegem terug.

"Feyenoord vond ik ook niet bijzonder, trouwens, met een beetje meer lef had NAC best een gelijkspelletje kunnen halen", vervolgt hij realistisch. "Als ik nu al een kampioen zou moeten aanwijzen, dan PSV. Die hebben geleerd van vorig jaar, je ziet dat er een ploeg staat die weer écht hongerig is. Lang niet alles ging goed tegen Sparta, maar ze bleven jagen op doelpunten."