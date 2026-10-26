Van Hanegem: "Die zou ik meteen kopen als ik Jordi Cruijff was"

Willem van Hanegem adviseert Ajax langer in zee te gaan met Tolu Arokodare. De spits was in zijn eerste maanden in Amsterdam al meermaals goud waard.

Tolu kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers en is nu al publiekslieveling bij Ajax. De spits maakte al negen doelpunten en was onlangs belangrijk tegen Atalanta Bergamo én Sparta Rotterdam.

Ajax kan Arokodare definitief overnemen van Wolves en als het aan Van Hanegem ligt doet de club dat liever vandaag dan morgen. "Die Tolu met die moeilijke achternaam, die zou ik meteen kopen als ik Jordi Cruijff was", stelt hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Die gozer neemt dat hele elftal op sleeptouw. En hij denkt meer aan het team dan aan zichzelf."