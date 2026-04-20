Van Hanegem enthousiast: "Kunnen echt een keer kampioen worden"

Willem van Hanegem denkt dat AZ de potentie heeft om landskampioen van Nederland te worden. De Kromme ziet dat het beleid van de Alkmaarders de sportieve prestaties wel in de weg zitten.

AZ won zondagavond de bekerfinale van NEC, maar was dit seizoen erg wisselvallig. "Dan spelen ze zo goed dat je denkt dat ze nog gaan meedoen om de titel en een week later is het dan weer heel erg matig", stelt Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Ik weet wel, dat is de Eredivisie, maar ze hebben echt goede spelers en kunnen tegenstanders echt kapot spelen."

Volgens de Kromme hebben de Alkmaarders het in zich om een keer kampioen van Nederland te worden. "Als AZ iets minder snel hun beste spelers van de hand doet, kunnen ze echt een keer landskampioen worden", verwacht hij. "Maar ja, deze zomer willen er ook weer veel spelers weg en dan is het toch weer alles opnieuw opbouwen. Dat is eigenlijk jammer."