Van Hanegem enthousiast: "Kunnen echt een keer kampioen worden"

bron: Algemeen Dagblad
Willem van Hanegem Foto: © Pro Shots

Willem van Hanegem denkt dat AZ de potentie heeft om landskampioen van Nederland te worden. De Kromme ziet dat het beleid van de Alkmaarders de sportieve prestaties wel in de weg zitten. 

AZ won zondagavond de bekerfinale van NEC, maar was dit seizoen erg wisselvallig. "Dan spelen ze zo goed dat je denkt dat ze nog gaan meedoen om de titel en een week later is het dan weer heel erg matig", stelt Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Ik weet wel, dat is de Eredivisie, maar ze hebben echt goede spelers en kunnen tegenstanders echt kapot spelen."

Volgens de Kromme hebben de Alkmaarders het in zich om een keer kampioen van Nederland te worden. "Als AZ iets minder snel hun beste spelers van de hand doet, kunnen ze echt een keer landskampioen worden", verwacht hij. "Maar ja, deze zomer willen er ook weer veel spelers weg en dan is het toch weer alles opnieuw opbouwen. Dat is eigenlijk jammer."

Pierre van Hooijdonk in de Johan Cruijff Arena

Van Hooijdonk: "Ajax is de enige die niet heeft zitten slapen"

Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

Van Hooijdonk: "Ajax is de enige die niet heeft zitten slapen"

Perez waarschuwt NEC: "Tegenstanders worden niet meer verrast"

Teleurgesteld NEC krijgt boodschap mee: "Pak die Champions League!"

Farioli en FC Porto zetten belangrijke stap richting landstitel

Van Hanegem haalt hard uit: "Over Ajax zeikte de media toen niet"

Ajax aangepakt: "Al vier jaar geen prijs, en dat is geen toeval"
