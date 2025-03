Van Hanegem feliciteert Ajax: "Balletje breed was ineens zo uniek"

Ajax viert op deze dinsdag officieel zijn 125-jarig bestaan. Afgelopen zondag, tijdens de wedstrijd tegen AZ (2-2), werd daar al uitgebreid bij stilgestaan met een speciale sfeeractie en jubileumtenues. "Ze hebben zoveel mooie spelers voortgebracht", zegt Van Hanegem in gesprek met het Algemeen Dagblad over Ajax.

"Kijk, Feyenoord is mijn club. Maar aan die gekkigheid van Rotterdam tegen Amsterdam heb ik nooit meegedaan", vervolgt De Kromme, die in de jaren '80 regelmatig bij Ajax op de training te vinden was. "Wat ik daar in Amsterdam zag in die tijd? Nou, talent. Dat Van Basten goed was, hoorde je al jaren. Maar hij had veel last van blessures door de groei. Ik zat daar uiteraard voor Gert (zijn zoon, red.). Maar om Van Basten zich snel te zien ontwikkelen, was wel leuk."

Ondanks dat Van Hanegem het grootste deel van zijn carrière bij Feyenoord doorbracht, heeft hij veel Ajacieden in zijn vriendenkring. "Ik heb veel vrienden die voor Ajax zijn, die gun ik het beste. Ik heb ook nog nooit te maken gehad met agressie of scheldpartijen van Ajax-fans. Eerder het tegenovergestelde."

Toch kan Van Hanegem het niet laten om een subtiele sneer uit te delen. "Ik hoop dat Ajax straks weer het spel zal gaan spelen waar ze beroemd mee zijn geworden. Ze overdreven dan soms zo enorm, haha", merkt hij op. "Dan was een doodgewoon talentje meteen weer het allergrootste talent van Europa. En een balletje breed was opeens iets unieks. Maar dat hoorde ook wel bij die club. Het is precies waarom veel mensen hopen dat ze verliezen. Nogmaals, ik niet hoor. Alleen als ze tegen mijn club spelen."