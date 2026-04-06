2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Van Hanegem fileert Ajacied: "Dat hij na zo’n seizoen het lef heeft"

Rik Engelbertink
bron: Algemeen Dagblad
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Pro Shots

Willem van Hanegem kraakt opnieuw harde noten over de optredens van Ajax en Feyenoord. De voormalige topvoetballer ergerde zich bovendien groen en geel aan het verongelijkte gedrag van Wout Weghorst na zijn wissel tegen FC Twente.

"Ajax komt inmiddels in de buurt bij het etiket ‘slechtste Ajax ooit’. Als je als buitenlander zaterdag toevallig in Amsterdam was en je kon aan een kaartje Ajax - FC Twente komen, dan denk je op de tribune dat je in de maling bent genomen. Dat je bij de amateurtak zat of zo", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Vooral Wout Weghorst krijgt de wind van voren. "De man die door Ronald Koeman zo wordt geroemd om zijn positieve rol in de selectie van Oranje, die na zo’n seizoen het lef heeft om zichzelf boven de rest te stellen. Dat zegt iets over hoe belangrijk hij het vindt om als team te denken als het er echt om gaat. Weghorst kan dat bij Ajax niet en bij Oranje wel. Dat slaat toch nergens op?"

Gerelateerd:
Steven Berghuis neemt de bal aan

"Berghuis, Godts en Gloukh hebben daar allemaal een handje van"

Oscar Garcia tijdens het duel met FC Twente

García krijgt verwijt 'tactisch onbenul': "Verschrikkelijk, echt waar"

Robert Maaskant

Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"

Danny Hoesen bij Ajax

Vriendin oud-Ajacied Hoesen stapte uit het leven: "Pure pijn"

Wedstrijdbal Eredivisie 2025/2026

'Oplossing in paspoortgate nabij': "Het heeft me verbaasd dat..."

Edwin van der Sar

'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"

Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"

Alex Kroes

Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"

Xanne Kip krijgt de felicitaties na een Ajax-goal

Samenvatting: Ajax Vrouwen verslaat PEC Zwolle, opmerkelijke kaart

