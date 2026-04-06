Van Hanegem fileert Ajacied: "Dat hij na zo’n seizoen het lef heeft"
Willem van Hanegem kraakt opnieuw harde noten over de optredens van Ajax en Feyenoord. De voormalige topvoetballer ergerde zich bovendien groen en geel aan het verongelijkte gedrag van Wout Weghorst na zijn wissel tegen FC Twente.
"Ajax komt inmiddels in de buurt bij het etiket ‘slechtste Ajax ooit’. Als je als buitenlander zaterdag toevallig in Amsterdam was en je kon aan een kaartje Ajax - FC Twente komen, dan denk je op de tribune dat je in de maling bent genomen. Dat je bij de amateurtak zat of zo", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.
Vooral Wout Weghorst krijgt de wind van voren. "De man die door Ronald Koeman zo wordt geroemd om zijn positieve rol in de selectie van Oranje, die na zo’n seizoen het lef heeft om zichzelf boven de rest te stellen. Dat zegt iets over hoe belangrijk hij het vindt om als team te denken als het er echt om gaat. Weghorst kan dat bij Ajax niet en bij Oranje wel. Dat slaat toch nergens op?"
"Berghuis, Godts en Gloukh hebben daar allemaal een handje van"
