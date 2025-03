Van Hanegem geniet van oud-Ajacied: "Voor mij een openbaring"

"In de Kuip hadden we moeten winnen en ook in Spanje hadden wij echt meer verdiend", schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "En dat is toch lekker voor Ronald Koeman, want je proefde toch alweer een sfeertje dat ze in Zeist misschien wel een deurtje verder moesten kijken. Want Erik ten Hag is op de markt en wie weet wat er met Peter Bosz gebeurt als PSV officieel overal naast heeft gegrepen. Ik moet daar om lachen hoor. Koeman moest presteren tegen de kampioen van Europa en dat deed hij."

Van Hanegem vindt Nederland sterker dan op het EK. "Dat heeft natuurlijk met ons middenveld te maken", analyseert de oud-international. "Frenkie de Jong verliest de bal zelden. Spanje offerde Dani Olmo bijna op om Frenkie weinig aan de bal te laten komen en dat zorgt voor ruimte voor andere spelers. Tijjani Reijnders was in Valencia helemaal kapot, maar hij blijft gaan. En Justin Kluivert is voor mij een openbaring. Vroeger was het een leuke speler, maar hij is een jongen geworden waar je op kunt rekenen."

"En dan zijn er nog spelers die je vanaf de bank kunt brengen. Xavi Simons bijvoorbeeld", vervolgt De Kromme over de oud-PSV'er. "Dat balletje breed voor de 2-2 dat zie ik op de amateurvelden ook wel eens, al willen de mensen op televisie je doen geloven dat er net een UFO is geland in de achtertuin. Maar de strafschop bij de 3-3 verdiende hij zelf en die benutte hij prima."

Van Hanegem vond het wel jammer dat Oranje na strafschoppen verloor. "Dat wordt nu wel een dingetje. Onze keeper werd een soort groene zeester voor er werd geschoten, zo groot maakte hij zich. Maar vervolgens vlogen wel al die ballen om zijn oren. Ja, die van Lamine Yamal pakte hij maar die had mijn grootmoeder ook gepakt natuurlijk. Koeman had een paar jongens die goed strafschoppen kunnen nemen gewisseld al bracht hij met Taylor en Koopmeiners en eerder in de wedstrijd Simons natuurlijk wel spelers terug die er ook goed in zijn. We zullen er iets op moeten verzinnen want het gaat vrijwel altijd mis."