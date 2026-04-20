Van Hanegem haalt hard uit: "Over Ajax zeikte de media toen niet"
Willem van Hanegem heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over de manier waarop clubs in de media worden behandeld. Volgens De Kromme worden Feyenoord en AZ opvallend vaak negatief neergezet, terwijl Ajax juist veel minder kritiek krijgt.
Met name de recente berichtgeving rond Feyenoord en trainer Robin van Persie valt hem op. Van Hanegem ziet dat de sfeer rondom de club behoorlijk grimmig is geworden. "Dat hebben ze zelf zo gemaakt. Dat is niet echt slim", zegt hij in gesprek met 1908.nl. Toch vindt hij dat sommige media daar gretig op inspelen en niet objectief blijven. "Zo’n ESPN, dat vind ik ook verschrikkelijk."
"In het nieuws hebben ze een hekel aan AZ, moet je maar eens opletten. Altijd. Nu van de week ook weer over AZ." Van Hanegem verwijst daarbij naar de ophef rondom AZ, dat in de returnwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk besloot meerdere basisspelers rust te geven.
Volgens Van Hanegem is die verontwaardiging niet eerlijk verdeeld. "Kan je je nog herinneren dat Ajax vorig jaar tegen een waardeloze ploeg uit het buitenland moest spelen en toen ook vijf spelers thuisliet? Nu hebben ze alleen maar lopen zeiken over AZ. Bij Feyenoord is dat ook, Feyenoord pakken ze ook altijd. Het zijn allemaal van die enge gasten. Ik kan daar niet tegen."
