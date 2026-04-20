Van Hanegem haalt hard uit: "Over Ajax zeikte de media toen niet"

Joram
bron: 1908.nl
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © BSR Agency

Willem van Hanegem heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over de manier waarop clubs in de media worden behandeld. Volgens De Kromme worden Feyenoord en AZ opvallend vaak negatief neergezet, terwijl Ajax juist veel minder kritiek krijgt.

Met name de recente berichtgeving rond Feyenoord en trainer Robin van Persie valt hem op. Van Hanegem ziet dat de sfeer rondom de club behoorlijk grimmig is geworden. "Dat hebben ze zelf zo gemaakt. Dat is niet echt slim", zegt hij in gesprek met 1908.nl. Toch vindt hij dat sommige media daar gretig op inspelen en niet objectief blijven. "Zo’n ESPN, dat vind ik ook verschrikkelijk." 

"In het nieuws hebben ze een hekel aan AZ, moet je maar eens opletten. Altijd. Nu van de week ook weer over AZ." Van Hanegem verwijst daarbij naar de ophef rondom AZ, dat in de returnwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk besloot meerdere basisspelers rust te geven.

Volgens Van Hanegem is die verontwaardiging niet eerlijk verdeeld. "Kan je je nog herinneren dat Ajax vorig jaar tegen een waardeloze ploeg uit het buitenland moest spelen en toen ook vijf spelers thuisliet? Nu hebben ze alleen maar lopen zeiken over AZ. Bij Feyenoord is dat ook, Feyenoord pakken ze ook altijd. Het zijn allemaal van die enge gasten. Ik kan daar niet tegen."

Gerelateerd:
Dick Schreuder

Teleurgesteld NEC krijgt boodschap mee: "Pak die Champions League!"

0
Francesco Farioli

Farioli en FC Porto zetten belangrijke stap richting landstitel

0
Lees meer:
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

0
Teleurgesteld NEC krijgt boodschap mee: "Pak die Champions League!"

Farioli en FC Porto zetten belangrijke stap richting landstitel

Van Hanegem haalt hard uit: "Over Ajax zeikte de media toen niet"

Ajax aangepakt: "Al vier jaar geen prijs, en dat is geen toeval"

AZ wint de KNVB Beker van NEC; dit is wat dat betekent voor Ajax

Bergkamp blonk niet uit in Ajax-jeugd: "Wij zagen dat nog niet"

Hato lichtpuntje bij dolend Chelsea: "Hij was de Man of the Match"

Voormalig Ajax-talent: "Dan had ik in de top van de CL gespeeld"
