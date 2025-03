Van Hanegem haalt uit: "Laat de competitie wel eerlijk verlopen"

Willem van Hanegem is absoluut niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Dennis Higler tijdens de Eredivisie-topper tussen Ajax en AZ (2-2). Volgens de oud-international zijn de Amsterdammers afgelopen weekend opnieuw gematst.

"Ajax staat bovenaan en ze mogen van mij kampioen worden. De ploeg met de meeste punten verdient dat. Maar laat de competitie wel eerlijk verlopen, laat scheidsrechters goed en eerlijk fluiten", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Ajax heeft te veel makkelijk gegeven penalty's gekregen, of op een andere manier geprofiteerd van discutabele beslissingen."

Volgens De Kromme werd Ajax ook tegen AZ weer geholpen. "Aan de eerste goal van Ajax gaat een zware overtreding vooraf. En de tweede gele, en dus rode kaart die een speler van AZ kreeg, sloeg nergens op. Dat was gewoon een zuivere sliding, een manier om de bal te spelen. Dat ziet iedereen die voetbal begrijpt."

"Als een scheidsrechter dat niet ziet en snel een gele kaart trekt - terwijl hij ook vier seconden na kan denken - moeten ze hem niet meer laten fluiten. Wie dit niet ziet, is geen goede scheidsrechter. Ik ben dus benieuwd of we Dennis Higler nog in actie zien dit seizoen", aldus Willem van Hanegem.