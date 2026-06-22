Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Hanegem: "Heb het idee dat hij bij Ajax dat niet meer kreeg"

Gijs Kila
bron: Algemeen Dagblad
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © BSR Agency

Willem van Hanegem heeft genoten van de overtuigende overwinning van Oranje op Zweden. De oud-international zag meerdere uitblinkers, maar reserveerde zijn grootste complimenten in zijn column voor het Algemeen Dagblad voor Brian Brobbey en Crysencio Summerville.

Van Hanegem was vooral onder de indruk van Brobbey, die opnieuw belangrijk was voor het Nederlands elftal. "Dan zeggen ze dat het door assistent-trainer Ruud van Nistelrooij komt dat Brobbey opeens gaat scoren. Maar er is natuurlijk meer aan de hand. Sinds hij van Ajax naar Sunderland is verhuisd, is hij steeds beter gaan spelen. Ik denk dat hij in Engeland, en nu bij Oranje, het gevoel heeft dat hij serieus genomen wordt."

Volgens De Kromme ontbrak dat gevoel eerder in Amsterdam. "Ik heb het idee dat hij bij Ajax in zijn laatste jaren die steun niet meer kreeg. En dan zit het nu dus opeens mee. Hij had zelfs nog een derde goal kunnen maken, als Malen hem beter had aangespeeld."

Ook Summerville maakte grote indruk op de voormalig Feyenoorder. "Dat wordt een hele, hele goede voetballer. Ik vraag me dan af waarom hij maar zo kort bij Feyenoord heeft gespeeld en waarom mijn club altijd zo goed is in het afdanken van goede, jonge spelers."

Van Hanegem ging zelfs nog een stap verder in zijn lofzang. "Hij was voor mij de beste op het veld. Het was raar dat hij invaller was. Summerville hoort natuurlijk vanaf nu in de basis te staan. Ik denk dat hij dé ontdekking van dit WK kan worden. Dat is hij eigenlijk al."

Niet alles stemde Van Hanegem tevreden. Zo zag hij dat meerdere spelers onder hun niveau bleven. Virgil van Dijk oogde volgens hem niet overtuigend, Micky van de Ven kende een lastige avond, Bart Verbruggen kwam goed weg bij een afgekeurde treffer en Tijjani Reijnders is volgens hem nog niet in vorm.

Voor Memphis Depay had hij misschien wel de hardste woorden over. "En dan die invalbeurt van Depay… Dat kan echt niet meer."

Ondanks die kritiek kijkt Van Hanegem met vertrouwen vooruit naar de knock-outfase. Daarbij heeft hij zelfs een duidelijke voorkeur voor een mogelijke tegenstander. "Maar goed, er gebeurde zaterdagavond genoeg om blij van te worden. In de volgende ronde wacht misschien wel Marokko. Dat is echt een goede ploeg geworden. Als je Saibari ziet, denk je: wat is voetbal toch mooi!"

Zijn conclusie is opvallend. "Dus als je me vraagt tegen wie Oranje in de volgende ronde het meeste kans zal hebben, dan noem ik niet Marokko. Nee, doe ons dan maar Brazilië."

Gerelateerd:
Wout Weghorst op de training van het Nederlands elftal

Weghorst schopt teamgenoot neer: "Kan hier heel boos om worden"

0
Hans Kraay jr.

Kraay jr. had gesprek met García: "Stond er een beetje van te kijken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Willem van Hanegem Brian Brobbey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Weghorst schopt teamgenoot neer: "Kan hier heel boos om worden"

Kraay jr. had gesprek met García: "Stond er een beetje van te kijken"

Driessen: "Je kan hem niet met goed fatsoen op de bank zetten"

'Ihattaren kan carrière vervolgen bij nieuwe Eredivisieclub'

Van Hanegem: "Heb het idee dat hij bij Ajax dat niet meer kreeg"

Bas Nijhuis over moeder-spreekkoren: "Ze doen het ook bij Ajax"

Ajax-legende looft Nederlands elftal: "Dit team kan het WK winnen"

Brian Brobbey bijt terug: "Ik weet nog dat jullie me afmaakten"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws