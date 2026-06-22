Van Hanegem: "Heb het idee dat hij bij Ajax dat niet meer kreeg"
Willem van Hanegem heeft genoten van de overtuigende overwinning van Oranje op Zweden. De oud-international zag meerdere uitblinkers, maar reserveerde zijn grootste complimenten in zijn column voor het Algemeen Dagblad voor Brian Brobbey en Crysencio Summerville.
Van Hanegem was vooral onder de indruk van Brobbey, die opnieuw belangrijk was voor het Nederlands elftal. "Dan zeggen ze dat het door assistent-trainer Ruud van Nistelrooij komt dat Brobbey opeens gaat scoren. Maar er is natuurlijk meer aan de hand. Sinds hij van Ajax naar Sunderland is verhuisd, is hij steeds beter gaan spelen. Ik denk dat hij in Engeland, en nu bij Oranje, het gevoel heeft dat hij serieus genomen wordt."
Volgens De Kromme ontbrak dat gevoel eerder in Amsterdam. "Ik heb het idee dat hij bij Ajax in zijn laatste jaren die steun niet meer kreeg. En dan zit het nu dus opeens mee. Hij had zelfs nog een derde goal kunnen maken, als Malen hem beter had aangespeeld."
Ook Summerville maakte grote indruk op de voormalig Feyenoorder. "Dat wordt een hele, hele goede voetballer. Ik vraag me dan af waarom hij maar zo kort bij Feyenoord heeft gespeeld en waarom mijn club altijd zo goed is in het afdanken van goede, jonge spelers."
Van Hanegem ging zelfs nog een stap verder in zijn lofzang. "Hij was voor mij de beste op het veld. Het was raar dat hij invaller was. Summerville hoort natuurlijk vanaf nu in de basis te staan. Ik denk dat hij dé ontdekking van dit WK kan worden. Dat is hij eigenlijk al."
Niet alles stemde Van Hanegem tevreden. Zo zag hij dat meerdere spelers onder hun niveau bleven. Virgil van Dijk oogde volgens hem niet overtuigend, Micky van de Ven kende een lastige avond, Bart Verbruggen kwam goed weg bij een afgekeurde treffer en Tijjani Reijnders is volgens hem nog niet in vorm.
Voor Memphis Depay had hij misschien wel de hardste woorden over. "En dan die invalbeurt van Depay… Dat kan echt niet meer."
Ondanks die kritiek kijkt Van Hanegem met vertrouwen vooruit naar de knock-outfase. Daarbij heeft hij zelfs een duidelijke voorkeur voor een mogelijke tegenstander. "Maar goed, er gebeurde zaterdagavond genoeg om blij van te worden. In de volgende ronde wacht misschien wel Marokko. Dat is echt een goede ploeg geworden. Als je Saibari ziet, denk je: wat is voetbal toch mooi!"
Zijn conclusie is opvallend. "Dus als je me vraagt tegen wie Oranje in de volgende ronde het meeste kans zal hebben, dan noem ik niet Marokko. Nee, doe ons dan maar Brazilië."
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Van Hanegem: "Heb het idee dat hij bij Ajax dat niet meer kreeg"
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