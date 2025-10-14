Van Hanegem heeft geen vertrouwen in Ajax: "Is toch bizar, man"

Willem van Hanegem heeft zich uitgesproken over de aanstelling van Fred Grim bij de technische staf van Ajax. In de Willem & Wessel Podcast van maandag laat de oud-international weten weinig vertrouwen te hebben in de keuze van de Amsterdamse club.

Met een knipoog opent Van Hanegem zijn kritiek: "Grim doet mij denken aan sprookjes. Nu gaat het echt gebeuren." Toch slaat zijn toon al snel om naar serieuze verbazing over de gang van zaken bij Ajax.

Hij vraagt zich hardop af wat oud-Ajacied John Heitinga moet denken van de interne verschuiving: "Waar ben ik aan begonnen?" Volgens Van Hanegem is het zelfs onbegrijpelijk dat Grim deze positie krijgt: "Misschien is het wel een goede vriend van hem, maar dan doe je het nog niet. Ze moeten dat ook niet doen. Dat kan toch niet? Wat ga je nu in godsnaam doen? Het is toch bizar, man."