Van Hanegem: "Heel de Eredivisie kan hem gebruiken, zeker Ajax"
Het is volgens Willem van Hanegem 'armoede troef' bij Ajax en Feyenoord. De Kromme is niet onder de indruk van de seizoenstart van beide topclubs. Daarnaast spreekt hij zich uit over Dusan Tadic, die volgens hem nog altijd van grote waarde zou kunnen zijn in de Eredivisie.
Zowel Ajax als Feyenoord gaf zondag een 2-0 voorsprong uit handen. De Amsterdammers speelden met 2-2 gelijk tegen SC Heerenveen, terwijl Feyenoord ook 2-2 speelde tegen Go Ahead Eagles. Van Hanegem is kritisch op het spel van beide ploegen. "Als Xavi de topclubs Ajax en Feyenoord onder de loep neemt, kan hij beter alleen het eerste uur kijken. Het is armoedig zoals beide clubs het doen na een 2-0-voorsprong tegen relatief bescheiden clubs", schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad.
Ook het wisselbeleid van Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan niet op goedkeuring van Van Hanegem rekenen. Volgens de oud-international had controleur Charles Vanhoutte op het veld moeten blijven staan. "Kijk, ik zie Sem Steijn ook graag af en toe op het veld, hoor. Maar Feyenoord stond voor, de marge was nog maar één doelpunt en dan haal je de speler eraf die het meeste bezig is met de organisatie en het voorkomen van doelpunten. Op die plek zet je dan Gjivai Zechiël, die daar helemaal niet mee bezig is."
Van Hanegem was overigens wel te spreken over de prestaties van Vanhoutte en Zechiël. "Ik vond Vanhoutte goed spelen. Zechiël ook, die was voor de rust de man. Maar wel in een aanvallende rol. Luciano Valente, die echt nog beter kan en ook moet, had er best uit gekund voor Steijn. Of je zegt tegen Steijn: helaas jongen maar je valt vandaag weer niet in, het is er gewoon de situatie niet naar."
De Kromme hoopt dat Feyenoord snel leert om een voorsprong op een overtuigende manier over de streep te trekken. "Om een voorsprong met normaal voetbal vast te houden". Volgens hem geldt dat probleem echter ook voor Ajax. "Maar goed, Ajax kan dat ook niet. Heerenveen was echt beter. Ajax liet tegen Shelbourne FC ook al zien dat er nog een lange weg te gaan is."
Van Hanegem genoot daarentegen van de Europese overwinning van NEC op Olympiakos. Vooral de rol van Tadic kon hem bekoren. "En weet je wat ik vooral mooi vond: Dusan Tadic. Deze Tadic hadden ze overal in de Eredivisie kunnen gebruiken, hoor. Ook in Amsterdam ja, waarom niet?"
Van Hanegem: "Heel de Eredivisie kan hem gebruiken, zeker Ajax"
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