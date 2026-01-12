Van Hanegem: "Het gevaar is dat ze het niveau van Ajax meenemen"

Willem van Hanegem vindt het opvallend dat Feyenoord nog altijd tweede staat. De Rotterdammers zitten niet in een goede vorm, maar zijn nog altijd niet ingehaald door de concurrentie.

Feyenoord kende een dramatische reeks voor de winterstop en begon zondag tegen SC Heerenveen de tweede seizoenshelft met een gelijkspel. "Kijk nou eens, los van de ranglijst en de resultaten, alleen naar het vertoonde spel", merkt Van Hanegem op in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Ik vond het in de eerste weken van het seizoen al niet bijzonder, maar dat was nog heel goed vergeleken bij het huidige spel."

Robin van Persie ging in de winterstop evalueren met de directie. "Het gevaar bij Feyenoord is dat ze bij de evaluatie van hun eigen ineenstorting heel erg het niveau van Ajax meenemen. Want ja, die kregen het nog moeilijk tegen Telstar, terwijl die ploeg met tien man stond", aldus de voormalig profvoetballer. "Als je dat zag, mag je inderdaad concluderen dat Ajax echt niet alles gaat winnen de komende maanden."

Vooralsnog staan de Rotterdammers op de tweede plek. "Dat Feyenoord nog tweede staat, daar moeten vooral andere clubs kritisch naar kijken. Want hoe kan het dat je als de nummer twee in elkaar stort, maar toch nog altijd vrij ruim plek twee in handen hebt?", vraagt Van Hanegem zich af. "Dat zegt gewoon veel over de andere ploegen."