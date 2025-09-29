Van Hanegem: "In Amsterdam denken ze nu dat hij de oplossing is"

Feyenoord staat na zeven competitiewedstrijd bovenaan in de Eredivisie met vier punten voorsprong op Ajax, terwijl PSV drie punten minder heeft. Willem van Hanegem denkt dat de ploeg van trainer Robin van Persie dit seizoen de favoriet is voor het kampioenschap.

"Als je dit weekeinde naar de topclubs kijkt, dan kun je niet anders concluderen dat Feyenoord een prachtige kans lijkt te krijgen op de landstitel", schrijft hij op de website van het Algemeen Dagblad. "Ajax is zo slecht, dat je bijna denkt dat je in de maling wordt genomen. En in Amsterdam denken ze nu weer dat Thomas Duivenvoorden de oplossing is. De assistent-trainer van De Graafschap, de nummer 15 van de eerste divisie", aldus Van Hanegem.

"Ze hebben daar twee wedstrijden gewonnen dit seizoen. Ja, bij Quick Boys deed hij het best goed, dat klopt", benadrukt hij. "Maar daar lopen allemaal spelers die liever niet in de eerste divisie spelen omdat ze meer kunnen verdienen in Katwijk. Maar goed, we zullen zien of het effect heeft in Amsterdam als hij daadwerkelijk komt", vervolgt Van Hanegem, die dit seizoen ook nog niet onder de indruk is van PSV.

"Die club heeft één voordeel: als je daar vier keer op een rij verliest dan worden er weleens mensen rond de club boos", constateert hij. "PSV kende vorig seizoen een vreselijk zwakke periode en toen werden ze gered door de totale ineenstorting van Ajax. Maar als ze daaruit hebben geconcludeerd dat het wel in orde is, dan zitten ze fout. Wat ze tegen Excelsior lieten zien, was weer niks bijzonders", vertelt hij over de nipte zege (1-2).

"Maar goed, zo slecht als Ajax was het ook weer niet", beseft hij. "Feyenoord was ook niet geweldig, maar uit bij FC Groningen (0-1, red.) is niet de makkelijkste wedstrijd en de winst was niet onverdiend. In de Kuip moet het nu echt alleen nog om het voetbal gaan, dan kunnen ze echt een gaatje slaan de komende maanden", voorspelt Van Hanegem over de strijd tussen Feyenoord, Ajax en PSV.