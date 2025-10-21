Van Hanegem: "In Amsterdam vonden ze zichzelf altijd het beste"

Willem van Hanegem heeft zich uitgesproken over de huidige staat van Ajax. De oud-voetballer en bekende Feyenoorder keek afgelopen weekend naar de wedstrijd tussen Ajax en AZ en uitte in zijn column in het Algemeen Dagblad stevige kritiek op de Amsterdammers.

Over de uitspraken van technisch directeur Alex Kroes had Van Hanegem het volgende te zeggen. "Ik ben benieuwd wat Alex Kroes heeft voorspeld voor de wedstrijd Chelsea-Ajax. Ik las dat hij in een interview met een supportersblad van Ajax had gezegd dat hij voor Inter thuis een 1-0 nederlaag als prima zag en Olympique Marseille uit zou volgens hem zomaar 3-0 kunnen worden."

Van Hanegem erkent dat Kroes met zijn voorspellingen niet ver van de waarheid zat, maar plaatst daar een duidelijke kanttekening bij. "Eerlijk is eerlijk, de technisch directeur van Ajax zat er tweemaal niet ver naast. Maar het zegt ook wel hoe diep Ajax is gezonken. In Amsterdam vonden ze zichzelf altijd het beste, al speelden ze tegen Real Madrid. En eerlijk is eerlijk, vaak lieten ze het zien. Op basis van voetbal."

Wat hem vooral opviel in het duel met AZ, was de onrust binnen het team en het gedrag langs de zijlijn. "Zaterdag tegen AZ zag ik vanaf minuut één een overspannen elftal aan het werk en John Heitinga deed al net zo gek langs de lijn. Schreeuwen rond overtredingen van AZ die vaak weinig voorstelden en zelf met zijn ploeg voortdurend kiezen voor uitdelen en fysieke duels en totaal geen oog meer hebben voor het voetballende gedeelte."