Van Hanegem in zijn column over Ajacied: "Met zijn rare kronkel"

"Trek nou niet de conclusie dat Ajax nerveus aan het worden is, nu de titel zo dichtbij komt", zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Een 1-1 tegen Sparta is helemaal geen vreemde uitslag. Ik vond Ajax eerlijk gezegd meer kansen creëren dan normaal. In de tweede helft hadden ze de wedstrijd allang kunnen beslissen."

"Die keeper Matheus maakte PSV heel even blij, met zijn rare kronkel om een terugspeelbal op te pakken en vervolgens dat schot van Nassoh er ook maar gewoon in te laten gaan. Die 1-1 van Youri Regeer is wel enorm belangrijk. Ajax mag nu nog ongestraft een keer verliezen. Ik zie het dus niet meer spannend worden."