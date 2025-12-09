Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"

De Kromme heeft zin in het altijd beladen duel. "Het is toch de mooiste wedstrijd? Het is wel grappig, want je zit al een paar weken te denken: op een gegeven moment heeft Ajax het ineens. Nu is het niet bijzonder wat ze laten zien, daar hoef je niet bang voor te zijn. Normaal gesproken moet Feyenoord toch winnen?"

Als profvoetballer speelde Van Hanegem vaak namens Feyenoord tegen Ajax. Hij vertelt dat hij destijds niet bijzonder gespannen was voor die onderlinge duels, mede omdat hij het over het algemeen goed kon vinden met de Ajacieden. "Het is toch geweldig, dat soort wedstrijden? Je hoorde vaak de mensen zeggen: Feyenoord komt niet in het stuk voor. Een beetje irritant en dat geeft juist een beetje meer."