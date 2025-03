Van Hanegem kraakt Ajacied: "Rolt de hele wedstrijd over het veld"

Van Hanegem is niet te spreken over het gedrag op de Nederlandse velden. "Het hele weekend zag ik overigens maar spelers rollen en proberen elkaar kaarten aan te naaien", schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Wouter Goes tegen Bryan Linssen van NEC. Goes moet uitkijken dat het niet tegen hem gaat werken. Boy Kemper van NAC is van hetzelfde laken een pak."

Ook bij PSV - Ajax was het volgens de voormalig profvoetballer raak. "En Brian Brobbey rolt ook de hele wedstrijd over het veld. Hij heeft dat helemaal niet nodig", oordeelt Van Hanegem. "Wat hij wel nodig heeft, is iemand die hem leert koppen. Aan de andere kant: hij is straks gewoon kampioen, hoor."