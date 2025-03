Van Hanegem kraakt Ajacied: "Slecht gedaan voor zijn kwaliteiten"

Hato begon in de basis tijdens Nederland - Spanje (2-2), maar ging in de fout bij de openingsgoal en moest later met rood van het veld. "Het is een goede speler, maar hij maakte gewoon twee hele grote fouten", oordeelt Van Hanegem in de Willem & Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad. "Slecht gedaan voor zijn kwaliteiten."

Van Hanegem vindt de negentienjarige Ajacied wel een goede speler. "Als hij gek is, staat hij niet in het Nederlands elftal, toch? Slaat ook altijd nergens op. Als hij een goede speler is, maakt het toch niet uit of hij zestien of zeventien is", meent hij. "Kijk eens naar Lamine Yamal, die tegen hem speelde. Die hebben we toch hele goede dingen zien doen, behalve tegen Nederland dan."