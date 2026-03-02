Van Hanegem kraakt Ajax: "Dat is toch eigenlijk onverklaarbaar?"

Van Hanegem ziet dat veel kleinere clubs in de Eredivisie leuk voetballen. "Als ik daarover nadenk, vraag ik mij af hoe het dan kan dat Ajax en Feyenoord eigenlijk alleen maar slechter worden", schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Die hebben toch betere spelers? Dat is toch eigenlijk onverklaarbaar? Ze spelen niet meer midweeks, kunnen trainen tot ze een ons wegen en nog kijk ik naar niets bij Ajax en Feyenoord."

Beide ploegen strijden om de tweede plek, maar laten week in week uit punten liggen. "Sterker nog, ik denk dat ik nog nooit een Feyenoord heb gezien dat al zo lang zo slecht speelt. Je ziet werkelijk waar helemaal niets", aldus De Kromme. "De mensen die tegen mij zeggen dat ze nog tweede staan, moeten echt even wegwezen. Er is geen speler die beter is geworden de laatste maanden. Ze doen maar wat, er zit geen lijn in."