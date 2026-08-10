Van Hanegem kritisch: "Geen argument om hem bondscoach te maken"

Van Hanegem heeft zijn bedenkingen bij die keuze. "Een bondscoach aanstellen is blijkbaar niet zo makkelijk. Michael Reiziger is een geweldige jongen, maar er is geen enkel argument te verzinnen om hem nu bondscoach te maken", stelt hij in zijn column in het Algemeen Dagblad . "Sterker nog, als pakweg PEC Zwolle hem morgen aanstelt, staan de supporters daar echt niet op de banken."

"Louis van Gaal dan maar? Waarom? Omdat hij zegt dat ze mogen aankloppen bij hem? Nou en? Louis is 75 jaar geworden, weer op hem teruggrijpen is armoedig voor een voetballand als Nederland", vervolgt 'De Kromme' kritisch. "Wie dan wel? Nigel de Jong wist dat Koeman in de zomer wel eens kon stoppen, lijkt mij. Als je zijn baan hebt, moet je een opvolger aanstellen. En ook verder kijken dan alleen Reiziger", constateert Van Hanegem.

"Ja, Luis de la Fuente van Spanje was ook vooral jeugdtrainer geweest bij de Spaanse bond en nu is hij bondscoach, ik weet het", benadrukt hij. "Maar heb je zijn spelers gezien? Zet bij Spanje de kleine Hazes voor de groep en je komt ook ver. Wij moeten na een mislukt WK (Oranje werd na de poulefase vroegtijdig uitgeschakeld door Marokko, red.) eerst maar weer eens wat gaan laten zien", besluit Van Hanegem over het Nederlands elftal.