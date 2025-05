Van Hanegem kritisch: "Ik erger mij dan wel aan die Ajacieden"

Voor Feyenoorders viel er zondagmiddag weinig te lachen. Ondanks dat er voor de ploeg van Robin van Persie niets meer op het spel stond, was het spel zelf ook lang in de wedstrijd niet om aan te gluren, vond ook Willem van Hanegem. Tevens begint Van Hanegem over Ajax.

"Nee, ik behoor niet tot de mensen die zich op de dijen kletsen van het lachen nu het mis is gegaan met Ajax", begint Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Als je hebt gevoetbald, weet je hoe erg dit is. Aan de andere kant erger ik mij dan wel weer aan Ajacieden die vonden dat Thijmen Blokzijl op woensdag na zijn gelijkmaker het puntje van FC Groningen te enthousiast vierde", legt 'De Kromme' uit.

"Wat moet die jongen dan doen? Los van die onzin denk ik dat Ajax zichzelf te klein heeft gemaakt in de laatste maanden", vervolgt hij kritisch. "Ook de mensen rond de club. Het leek wel alsof ze zelf gingen geloven in een doemscenario. "Ze deden daar te vaak alsof er spelers van het niveau van Helmond Sport rondliepen, terwijl ze toch echt een paar prima voetballers hebben", constateert Van Hanegem.

"Ook toen ze negen punten voor stonden, bleven ze maar uitstralen dat het allemaal nog mis kon gaan", blikt hij terug. "Dat vond ik niet echt iets voor Ajax, ook niet na een moeizaam laatste seizoen. Het leek wel alsof ze zelf gingen geloven in een doemscenario. Want ze verloren weliswaar van FC Utrecht, maar juist toen speelden ze best aardig. En de tweede helft tegen Sparta (1-1, red.) hadden ze er wel vijf kunnen maken. Maar ze werden nerveuzer en nerveuzer", besluit Van Hanegem over het duel met de ploeg van trainer Maurice Steijn.