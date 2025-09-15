Van Hanegem kritisch: "Laat het dan maar eens zien tegen Inter"

Willem van Hanegem kijkt uit naar de Europese wedstrijden van Ajax en PSV, terwijl Feyenoord woensdagavond (ook) nog in actie komt. De Kromme verwacht 'interessante' wedstrijden en is benieuwd of Mika Godts ook op het hoogste niveau het verschil maken maken.

"Ik zag die Mika Godts met van die praatgebaartjes voorbij de supporters rennen nadat hij eindelijk weer eens scoorde", blikt de voormalig profvoetballer terug in zijn column op de website van het Algemeen Dagblad. "Want als de heertjes even niet worden opgesteld, zijn ze bijna allemaal zwaar beledigd. Nou, laat het dan maar eens zien tegen Inter, dat maakt pas indruk op de trainer", constateert Van Hanegem.

"Feyenoord - Fortuna Sittard is er ook eentje om naar uit te kijken. Vooral omdat Fortuna er toch vaak in slaagt om het Feyenoord moeilijk te maken. Veel zal ook helaas afhangen van de arbitrage", beseft hij. "De scheidsrechters van de KNVB, die moeten toch haast voor afgelopen weekeinde bij elkaar hebben gezeten en dronken zijn geworden? Als dit is wat wij krijgen de komende maanden, dan wordt het afzien hoor", besluit Van Hanegem.