Van Hanegem kritisch op Ajacied: "Dan moet je toch lachen?"
Willem van Hanegem vindt het vreemd dat Ajax spelers pas een paar uur voor de wedstrijd horen of ze in de basis staan. Volgens de Kromme zorgt het voor veel onduidelijkheid.
Eerder dit seizoen kwam naar buiten dat Míchel zijn basisopstelling pas vier uur voor de aftrap bekendmaakt aan zijn spelers. "Negentig procent weet niet of ze volgende week weer mee mogen spelen. Dat helpt niet", stelt Van Hanegem in een podcast van VoetbalPrimeur.
Daarbij gooit Míchel zijn opstelling ook regelmatig op de schop. "Je gaat toch niet elke keer drie of vier nieuwe spelers erin gooien?", vraagt Van Hanegem zich af. "Of ik dat fijn zou vinden? Het zou mij een rotzorg zijn. Als het vier keer gebeurt, denk je: zoek een ander slachtoffer."
Ook is Van Hanegem kritisch op het gedrag van de Spaanse oefenmeester langs de zijlijn. "Als ik Míchel in het begin zag... Hij stond alleen maar gek te doen en te springen. Dan moet je toch lachen?", besluit de voormalig topvoetballer.
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Van Hanegem kritisch op Ajacied: "Dan moet je toch lachen?"
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