2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Van Hanegem kritisch op Ajacied: "Dat zal echt beter moeten"

Max
bron: Algemeen Dagblad
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © BSR Agency

Willem van Hanegem vindt dat Mika Godts nog veel stappen moet maken. De aanvaller van Ajax is dit seizoen de grote uitblinker in Amsterdam. 

Godts krijgt dit seizoen veel complimenten, maar Van Hanegem blijft nuchter. "Ik hoor hier en daar mensen roepen dat Mika Godts de beste speler is in de eredivisie. Dat zou hij kunnen worden, dat geloof ik wel, maar dat is hij natuurlijk niet", oordeelt hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Dan moet er echt nog veel verbeteren."

Van Hanegem zag de Belg tegen NEC ook veel dingen niet goed doen. "Dat zijn momenten die hij echt nog beter zal moeten doen alvorens het terecht is om allemaal de polonaise in te zetten. Ja, hij heeft verder prima cijfers qua doelpunten en assists, maar als je als speler clubs als Chelsea en dergelijke wakker wil maken, moet je in de eredivisie echt bepalend zijn en zeker als aanvaller wedstrijden over de streep trekken die lastig zijn om te winnen", besluit De Kromme. 

