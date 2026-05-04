Van Hanegem kritisch op Ajax: "Ze kunnen zelf nauwelijks winnen"

Peter Houtman en Willem van Hanegem Foto: © BSR Agency

Willem van Hanegem vindt dat Feyenoord de tweede plek in de Eredivisie verdient, al komt dat volgens hem vooral doordat de concurrentie zelf te veel steken laat vallen. In zijn column in het Algemeen Dagblad is De Kromme opnieuw kritisch op het elftal van Robin van Persie en het spel dat Feyenoord dit seizoen op de mat legt.

Van Hanegem zag hoe de late winnende treffer van Givairo Read tegen Fortuna Sittard (1-2) voor opluchting en blijdschap zorgde in Rotterdam. Dat kon hij goed begrijpen, vooral vanwege het grotere plaatje. "Dat snap ik wel. Dit betekent ondanks alle ellendige voorstellingen dat er Champions League gespeeld zal gaan worden." "Dat maakt wel wat goed, want het levert toch acht mooie duels op. En heel veel geld. Dat zal moeten worden uitgegeven, dat is wel duidelijk." Over de positie van trainer Van Persie maakt Van Hanegem zich niet druk. Wat hem betreft kan de coach nog jaren blijven zitten. "Daar ga ik niet over."

Toch is hij verre van tevreden over het voetbal dat Feyenoord laat zien. "Maar als je naar het voetbal kijkt, dan zie je zo weinig dat je het idee hebt dat het jaren duurt voor we weer een tegenstander ondersteboven spelen. Een balletje inspelen, de derde man vinden en doorbewegen, ik zie het gewoon niet." Met name het middenveld moet het ontgelden. Van Hanegem spaart daarbij niemand en noemt meerdere spelers bij naam. "Oussama Targhalline vertraagt alle aanvallen, dat lijkt momenteel echt nergens op. Thijs Kraaijeveld is een leuke speler, maar tegen Fortuna op het middenveld gaf hij alles aan de tegenstander en zijn handelingssnelheid was te laag."