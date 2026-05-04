2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Van Hanegem kritisch op Ajax: "Ze kunnen zelf nauwelijks winnen"

Joram
bron: Algemeen Dagblad
Peter Houtman en Willem van Hanegem
Peter Houtman en Willem van Hanegem Foto: © BSR Agency

Willem van Hanegem vindt dat Feyenoord de tweede plek in de Eredivisie verdient, al komt dat volgens hem vooral doordat de concurrentie zelf te veel steken laat vallen. In zijn column in het Algemeen Dagblad is De Kromme opnieuw kritisch op het elftal van Robin van Persie en het spel dat Feyenoord dit seizoen op de mat legt.

Van Hanegem zag hoe de late winnende treffer van Givairo Read tegen Fortuna Sittard (1-2) voor opluchting en blijdschap zorgde in Rotterdam. Dat kon hij goed begrijpen, vooral vanwege het grotere plaatje. "Dat snap ik wel. Dit betekent ondanks alle ellendige voorstellingen dat er Champions League gespeeld zal gaan worden."

"Dat maakt wel wat goed, want het levert toch acht mooie duels op. En heel veel geld. Dat zal moeten worden uitgegeven, dat is wel duidelijk." Over de positie van trainer Van Persie maakt Van Hanegem zich niet druk. Wat hem betreft kan de coach nog jaren blijven zitten. "Daar ga ik niet over."

Toch is hij verre van tevreden over het voetbal dat Feyenoord laat zien. "Maar als je naar het voetbal kijkt, dan zie je zo weinig dat je het idee hebt dat het jaren duurt voor we weer een tegenstander ondersteboven spelen. Een balletje inspelen, de derde man vinden en doorbewegen, ik zie het gewoon niet."

Met name het middenveld moet het ontgelden. Van Hanegem spaart daarbij niemand en noemt meerdere spelers bij naam. "Oussama Targhalline vertraagt alle aanvallen, dat lijkt momenteel echt nergens op. Thijs Kraaijeveld is een leuke speler, maar tegen Fortuna op het middenveld gaf hij alles aan de tegenstander en zijn handelingssnelheid was te laag."

"Luciano Valente in deze vorm hoef je niet mee te nemen naar het WK." Ondanks zijn harde oordeel verwacht Van Hanegem dat Feyenoord uiteindelijk gewoon tweede wordt, mede doordat andere clubs hun kansen niet hebben benut. "NEC, FC Twente en Ajax hebben een zwak Feyenoord dit seizoen ongestraft punten laten verspelen."

"Ze kunnen zelf nauwelijks winnen, dus Feyenoord is dan gewoon de terechte nummer 2. Maar wel eentje waar nog zoveel te verbeteren valt, dat je bijna drie voorbereidingen op het seizoen nodig hebt", aldus Van Hanegem. 

