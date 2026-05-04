Van Hanegem kritisch op Ajax: "Ze kunnen zelf nauwelijks winnen"
Willem van Hanegem vindt dat Feyenoord de tweede plek in de Eredivisie verdient, al komt dat volgens hem vooral doordat de concurrentie zelf te veel steken laat vallen. In zijn column in het Algemeen Dagblad is De Kromme opnieuw kritisch op het elftal van Robin van Persie en het spel dat Feyenoord dit seizoen op de mat legt.
Van Hanegem zag hoe de late winnende treffer van Givairo Read tegen Fortuna Sittard (1-2) voor opluchting en blijdschap zorgde in Rotterdam. Dat kon hij goed begrijpen, vooral vanwege het grotere plaatje. "Dat snap ik wel. Dit betekent ondanks alle ellendige voorstellingen dat er Champions League gespeeld zal gaan worden."
"Dat maakt wel wat goed, want het levert toch acht mooie duels op. En heel veel geld. Dat zal moeten worden uitgegeven, dat is wel duidelijk." Over de positie van trainer Van Persie maakt Van Hanegem zich niet druk. Wat hem betreft kan de coach nog jaren blijven zitten. "Daar ga ik niet over."
Toch is hij verre van tevreden over het voetbal dat Feyenoord laat zien. "Maar als je naar het voetbal kijkt, dan zie je zo weinig dat je het idee hebt dat het jaren duurt voor we weer een tegenstander ondersteboven spelen. Een balletje inspelen, de derde man vinden en doorbewegen, ik zie het gewoon niet."
Met name het middenveld moet het ontgelden. Van Hanegem spaart daarbij niemand en noemt meerdere spelers bij naam. "Oussama Targhalline vertraagt alle aanvallen, dat lijkt momenteel echt nergens op. Thijs Kraaijeveld is een leuke speler, maar tegen Fortuna op het middenveld gaf hij alles aan de tegenstander en zijn handelingssnelheid was te laag."
"Luciano Valente in deze vorm hoef je niet mee te nemen naar het WK." Ondanks zijn harde oordeel verwacht Van Hanegem dat Feyenoord uiteindelijk gewoon tweede wordt, mede doordat andere clubs hun kansen niet hebben benut. "NEC, FC Twente en Ajax hebben een zwak Feyenoord dit seizoen ongestraft punten laten verspelen."
"Ze kunnen zelf nauwelijks winnen, dus Feyenoord is dan gewoon de terechte nummer 2. Maar wel eentje waar nog zoveel te verbeteren valt, dat je bijna drie voorbereidingen op het seizoen nodig hebt", aldus Van Hanegem.
Valentijn Driessen kritisch: "Die twee zijn geen Ajax-materiaal"
Van Hanegem kritisch op Ajax: "Ze kunnen zelf nauwelijks winnen"
Perez verwacht Ajax-transfer: "Hoort in de Bundesliga te spelen"
'KNVB vreest uitspraak in paspoortgate': "Ajax en PSV de CL in"
García ziet probleem bij Ajax: "Iets dat de club moet veranderen"
Ajax Vrouwen blijft in titelrace en laat Excelsior degraderen
Marciano Vink over Ajacied: "Je kan ook niet niet van hem houden"
Cruijff steekt ambitie niet onder stoelen of banken: "Anders gefaald"
Schreuder komt met nieuws over Ajax-huurling: "Ziet er niet goed uit"
Gaat Anton Gaaei vertrekken bij Ajax? "Dat maakt het interessant"
Peter Bosz is lovend over Ajax-aanvaller: "Ik schrok vandaag"
Dolberg krijgt complimenten: "Hij leek een beetje op Harry Kane"
Farioli draagt titel FC Porto op aan Ajax: "Ook een beetje voor hen"
'Ajax wil zeer aantrekkelijk bod uitbrengen op Spaans talent'
"De kans dat Berghuis zijn carrière daar afsluit is vrij groot"
Kraay Jr. na interview Garcia: "Daar snap ik helemaal niks van"
Driessen haalt uit na Ajax -PSV: "Het leek helemaal nergens op"
Myron Boadu wilde meer tegen Ajax: "We hadden moeten doordrukken"
Berghuis krijgt lastige vraag van Hans Kraay: "Waren ze fitter?"
Marciano Vink looft Ajacied: "Een van de beste spelers van Ajax"
Gaaei onthult geheim achter wereldgoals: "Heb het van hem geleerd"
Godts over toekomst bij Ajax: "Voor mij staat Ajax nu op één"
García genoot van specifieke Ajacied: "Hij verdiende deze kans"
Til gefrustreerd na late tegentreffer: "Ik ben er doodziek van"
Borst kritisch op Ajax-aankoop: "Die kun je missen als kiespijn"
Bosz baalt van PSV: "Wij hebben daarin veel te weinig gebracht"
Godts krijgt wéér lof: "Deze goal is honderd procent perfect"
PSV baalt na 'gestolen' punt van Ajax: "Ik ben er doodziek van"
Ajax redt punt in slotfase in topper tegen PSV in Johan Cruijff Arena
Oud-trainer Ajax krijgt snauw: "Heeft mijn leven moeilijk gemaakt"