Van Hanegem kritisch op oud-Ajacied: "Een merkwaardige speler"

Het Nederlands elftal won zondagavond de Nations League-wedstrijd bij Servië (1-2). Willem van Hanegem is desondanks nog niet onder de indruk van het middenveld van Oranje.

"Het middenveld is een probleem", schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Tijjani Reijnders heeft niet de vorm die hij in het verleden had. Het lijkt alsof hij wil laten zien dat het in Saoedi-Arabië allemaal ook best goed is. Maar in deze interlands is dat niet gelukt."

"Ryan Gravenberch is een merkwaardige speler", vervolgt De Kromme. "Een enorm talent bij Ajax, daarna een paar jaar niet gezien, een geweldig seizoen bij Liverpool en nu weer zoekende. En Joey Veerman speelt weleens een medespeler aan, ja. Mag het?"